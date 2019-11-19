В больнице умер раненый на Донбассе офицер

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре ночью скончался раненный 12 ноября на Донбассе командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что тяжелое ранение боевой офицер получил неделю назад во время выполнения заданий в районе проведения операции Объединенных сил.

"Сегодня, около 4 часов утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Руководство Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.

РБК-Украина писало, что во Львовской области на территории военной части в 5 утра 19 ноября произошел пожар, в результате которой погиб военнослужащий. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.