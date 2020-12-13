У лікарні Омська Навального хотіли повторно отруїти, - Times

Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)

Російського опозиційного політика Олексія Навального вдруге намагалися отруїти, коли він перебував у лікарні міста Омськ. Друга доза нервово-паралітичної речовини "Новачок" збільшила б ймовірність смерті опозиціонера.

Про це повідомляє видання "Times", посилаючись на анонімні джерела в західній розвідці.

До другої спроби вдалися, перш ніж Навального доставили у безпечне місце в Берліні.

"Джерела в західній розвідці повідомили нам, що після невдалої спроби вбити його з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути", - пише видання.

Ця доза збільшила б ймовірність смерті політика, якби після першої спроби отруєння бригада швидкої після приземлення літака в Омську не ввела йому атропін.

Нагадаємо, технічна місія Організації з заборони хімічної зброї у справі про отруєння опозиціонера Олексія Навального готується для відряджання у РФ. Запит про організацію візиту був направлений у жовтні.

Як писало РБК-Україна, ОЗХЗ передала Німеччині доповідь, яка стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У ній вказано, що речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку".

Згодом Москва звинуватила в упередженості результати експертиз ОЗХЗ.

Довіру до висновку Організації з заборони хімічної зброї про те, що російського опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною, висловили 56 країн-учасниць організації. Всього їх 193.