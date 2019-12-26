В больнице Каменского после смерти пациентки остановлены операции

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Идет проверка препарата для наркоза

После смерти пациентки в больнице Каменского Днепропетровской области были остановлены плановые операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным начальника управления здравоохранения Каменского горсовета Юлии Манаенкой, больница работает в штатном режиме, а пациентов оперируют в больнице скорой помощи и в Седьмой городской больнице.

По ее словам, препарат для наркоза, по которому есть подозрение, - украинского производства, не был просрочен и правильно хранился в больнице. Однако то, что причиной ухудшения состояния пациентов был именно он, пока не доказано, проводится проверка.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и похожего - в Виннице.

Манаенкова также сообщила, что один из шести пострадавших пациентов все еще находится в реанимации областной больницы имени Мечникова, состояние остальных улучшается.

Напомним, в Каменском после проведения хирургической операции от использования наркоза скончалась женщина. Еще у шести ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Днепропетровской области от ботулизма умер 34-летний мужчина. Отмечается, что мужчина употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную месяц назад. На момент госпитализации мужчина уже находился в тяжелом состоянии - у него была слабость и нарушение зрения.