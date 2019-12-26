У лікарні Кам'янського після смерті пацієнтки зупинені операції

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Йде перевірка препарату для наркозу

Після смерті пацієнтки в лікарні Кам'янського Дніпропетровської області були зупинені планові операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними начальника управління охорони здоров'я Кам'янської міськради Юлії Манаенкой, лікарня працює в штатному режимі, а оперують пацієнтів у лікарні швидкої допомоги та Сьомої міської лікарні.

За її словами, препарат для наркозу, щодо якого є підозра, - українського виробництва, не був прострочений і правильно зберігався в лікарні. Однак те, що причиною погіршення стану пацієнтів був саме він, поки не доведено, проводиться перевірка.

Зараз Міністерство охорони здоров'я України створило спеціальну комісію для розслідування інциденту в Кам'янському та схоже - у Вінниці.

Манаєнкова також повідомила, що один із шести постраждалих пацієнтів все ще знаходиться в реанімації обласної лікарні імені Мечникова, стан решти поліпшується.

Нагадаємо, в Кам'янському після проведення хірургічної операції від використання наркозу померла жінка. Ще у шести погіршився стан здоров'я і вони були переведені в обласну лікарню. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Крім того, у Дніпропетровській області від ботулізму помер 34-річний чоловік. Зазначається, що чоловік вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану місяць тому. На момент госпіталізації чоловік перебував у тяжкому стані - у нього була слабкість і порушення зору.