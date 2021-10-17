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Больницам Херсонской области кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше, - ОГА

Автор: Анастасия Рокитна

Херсонская область первой вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. В ОГА сообщили, что больницам кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Главкому".

Власти планируют открыть еще одну больницу под "ковид".

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которую мы наблюдаем у пациентов", - сказал Якименко.

Напомним, "красная" зона карантина в Украине с 18 октября расширится на пять областей. А уже с 21 октября вступят в силу новые ограничения для межобластного транспорта.

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Херсонская областьОбластная государственная администрация