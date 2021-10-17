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Лікарням Херсонської області кисню потрібно у 2-4 рази більше, ніж раніше, - ОДА

Автор: Анастасія Рокитна

Херсонська область першою увійшла до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. В ОДА повідомили, що лікарням кисню потрібно у 2-4 рази більше, ніж раніше.

Про це заявив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Главкому".

Влада планує відкрити ще одну лікарню під "ковід".

"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвили у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів", – сказав Якименко.

Нагадаємо, "червона" зона карантину в Україні з 18 жовтня розшириться на п'ять областей. А вже з 21 жовтня набудуть чинності нові обмеження для міжобласного транспорту.

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