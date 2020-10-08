В больницах есть в наличии более 4 тысяч аппаратов ИВЛ, - Минздрав

Фото: аппарат ИВЛ (facebook.com andriy sadovyi)

В медицинских учреждениях Украины имеются в наличии более 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Они готовы к оказанию медицинской помощи.

Об этом заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает правительственный портал.

Из них сейчас задействованы 372 аппарата, менее 10% от общего количества.

"Сейчас в Украине больницы обеспечены аппаратами ИВЛ. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях были задействованы около 10% от общего количества оборудования. Все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику", - добавила Шаталова.

По словам замминистра, 30 сентября ГП "Медицинские закупки Украины" подписало договор о приобретении 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, а второй договор на еще 100 единиц было согласовано МЗ 5 октября.

С конца октября ГП планирует начать поставку оборудования.

Напомним, число госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34% по сравнению с августом. За апрель-сентябрь в медучреждения всего госпитализировали 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью.

Как писало РБК-Украина, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%.