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У лікарнях наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, - МОЗ

Україна, Четвер 08 жовтня 2020 17:21
У лікарнях наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, - МОЗ
Фото: апарат ШВЛ (facebook.com andriy sadovyi)
Автор: Юлія Струк

У медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів. Вони готові до надання медичної допомоги.

Про це заявила замміністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає урядовий портал.

З них зараз задіяні 372 апарати, що менше ніж 10% від загальної кількості.

"Наразі в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок у медичних закладах були задіяні близько 10% із загальної кількості відповідного обладнання. Усі інші апарати також готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку", - додала Шаталова.

За словами замміністра, 30 вересня ДП "Медичні закупівлі України" підписало договір щодо придбання 100 апаратів штучної вентиляції легень, а другий договір на ще 100 одиниць було погоджено МОЗ 5 жовтня.

З кінця жовтня ДП планує розпочати поставку обладнання.

Нагадаємо, число госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросла на 34% в порівнянні з серпнем. За квітень-вересень у медустанови всього госпіталізували 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Як писало РБК-Україна, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

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