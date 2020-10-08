У лікарнях наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, - МОЗ

Фото: апарат ШВЛ (facebook.com andriy sadovyi)

У медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів. Вони готові до надання медичної допомоги.

Про це заявила замміністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає урядовий портал.

З них зараз задіяні 372 апарати, що менше ніж 10% від загальної кількості.

"Наразі в Україні лікарні забезпечені апаратами ШВЛ. На сьогоднішній ранок у медичних закладах були задіяні близько 10% із загальної кількості відповідного обладнання. Усі інші апарати також готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку", - додала Шаталова.

За словами замміністра, 30 вересня ДП "Медичні закупівлі України" підписало договір щодо придбання 100 апаратів штучної вентиляції легень, а другий договір на ще 100 одиниць було погоджено МОЗ 5 жовтня.

З кінця жовтня ДП планує розпочати поставку обладнання.

Нагадаємо, число госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросла на 34% в порівнянні з серпнем. За квітень-вересень у медустанови всього госпіталізували 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Як писало РБК-Україна, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.