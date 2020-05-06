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В больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 35 больных COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 12:16
В больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 35 больных COVID-19
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

К аппаратам ИВЛ подключены трое киевлян

В медицинских учреждениях Киева от коронавируса лечатся 205 человек, в том числе 5 детей. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди пациентов которые проходят лечение от COVID-19, 35 человек находятся в тяжелом состоянии.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них 5 детей, 35 пациентов в тяжелом состоянии, 3 подключены к аппаратам вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей.

Всего за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 68 пациентов, из них трое медиков. На сегодня в столице зафиксировано 1 651 случай заражения.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений касательно смягчения карантина в Киеве. Были открыты несколько рынков, начали работать кофейни. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах. РБК-Украина следит за тем, как столица выходит из карантина.

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