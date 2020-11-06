Больница - не санаторий: Степанов об отказах в госпитализации больным COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему пациентам с коронавирусом отказывают в госпитализации. Пациента могут госпитализировать исключительно по клиническим показателям.
Об этом Степанов заявил на брифинге.
По его словам, до 80% пациентов имеют легкий ход болезни и не нуждаются в госпитализации. При этом, если в госпитализации нет необходимости, проходить лечение в домашних условиях безопасней.
"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показателей к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - сказал Степанов.
Также министр назвал показатели для госпитализации:
Напомним, за сутки в Украине подтвердили 9 721 новый случай коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что за сутки в стране впервые зафиксировали более 200 летальных случаев и более 10 тысяч выздоровлений от COVID-19.