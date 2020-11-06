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Лікарня - це не санаторій: Степанов про відмови в госпіталізації хворим COVID-19

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 09:13
Лікарня - це не санаторій: Степанов про відмови в госпіталізації хворим COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому пацієнтам з коронавірусом відмовляють у госпіталізації. Пацієнта можуть госпіталізувати виключно за клінічними показниками.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, до 80% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби і не потребують госпіталізації. При цьому, якщо в госпіталізації нема потреби проходити лікування в домашніх умовах безпечніше.

"По-перше, будь-яка госпіталізація повинна проходити виключно за показниками. Це, в тому числі і безпеку здоров'я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію. Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. По-друге, лікарня - це не санаторій. Це повинно проходити виключно за показниками і за встановленим діагнозу лікарем і за його напрямом", - сказав Степанов.

Також міністр назвав показники для госпіталізації:

  • Частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;
  • Сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менш ніж 92;
  • Порушення свідомості;
  • Пацієнти з середнім перебігом захворювання та з супутніми захворюваннями.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 9 721 новий випадок коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що за добу в країні вперше зафіксували понад 200 летальних випадків і понад 10 тисяч одужань від COVID-19.

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Новини України Суспільство госпитализацияМаксим СтепановКоронавірус

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