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Для больниц Днепропетровской области подвезли уголь из шахты Павлоградуголь

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Суббота 05 марта 2022 15:21
Для больниц Днепропетровской области подвезли уголь из шахты Павлоградуголь Фото: для больниц Днепропетровской области подвезли уголь из шахты Павлоградуголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Больницы Днепропетровской области были обеспечены углем из шахт Павлоградугля для бесперебойного отопления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"65 тонн угля от Павлоградугля было передано на нужды территориальных общин Днепропетровщины. В частности, на отопление больниц и других социальных объектов", - говорится в нем.

Также была организована поставка питьевой воды и всех необходимых вещей для обустройства людей в хранилищах.

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