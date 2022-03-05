Для больниц Днепропетровской области подвезли уголь из шахты Павлоградуголь

Больницы Днепропетровской области были обеспечены углем из шахт Павлоградугля для бесперебойного отопления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"65 тонн угля от Павлоградугля было передано на нужды территориальных общин Днепропетровщины. В частности, на отопление больниц и других социальных объектов", - говорится в нем.

Также была организована поставка питьевой воды и всех необходимых вещей для обустройства людей в хранилищах.