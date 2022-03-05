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Для лікарень Дніпропетровської області підвезли вугілля з шахти Павлоградвугілля

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Субота 05 березня 2022 15:21
Для лікарень Дніпропетровської області підвезли вугілля з шахти Павлоградвугілля фля лікарень Дніпропетровської області підвезли вугілля з шахти Павлоградвугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Лікарні Дніпропетровської області були забезпечені вугіллям з шахт Павлоградвугілля для безперебійного опалення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

"65 тонн вугілля від Павлоградвугілля було передано на потреби територіальних громад Дніпропетровщини. Зокрема, на опалення лікарень та інших соціальних об’єктів", - йдеться в ньому.

Також було організовано постачання питної води та усіх необхідних речей для облаштування людей в сховищах.

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