Для лікарень Дніпропетровської області підвезли вугілля з шахти Павлоградвугілля
фля лікарень Дніпропетровської області підвезли вугілля з шахти Павлоградвугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Лікарні Дніпропетровської області були забезпечені вугіллям з шахт Павлоградвугілля для безперебійного опалення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.
"65 тонн вугілля від Павлоградвугілля було передано на потреби територіальних громад Дніпропетровщини. Зокрема, на опалення лікарень та інших соціальних об’єктів", - йдеться в ньому.
Також було організовано постачання питної води та усіх необхідних речей для облаштування людей в сховищах.