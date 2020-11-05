Лікарняний можуть закрити і без негативного ПЛР-тесту на коронавірус, - МОЗ

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний тест на коронавірус. Сімейний лікар може закрити лікарняний, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання.

Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, є випадки, коли керівники закладів не допускають людей на роботу після закриття лікарем їм лікарняного. Вони ще й вимагають негативний ПЛР-тест. Ляшко говорить, що це суперечить законодавству.

Головний санітарний лікар закликає утриматись від булінгу працівників. За його словами, можна спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу.

Сімейний лікар може перевести хворого в категорію одужавших, якщо:

пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

отримав негативний тесту-ПЛР.

Нагадаємо, уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка.