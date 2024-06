В Боливии военные вывели технику под дворец президента. Власти говорят о перевороте

В сети в среду появились кадры, на которых видны вооруженные солдаты на центральной площади Мурильо. Также сообщают о тяжелой технике, в частности танках, накапливающихся перед дворцом президента.

Также позже бронированная машина протаранила вход в резиденцию главы государства, а за ней вошли солдаты, что вызвало среди представителей власти опасения военного переворота.

Military forces are moving without orders inside the city of La Paz, Bolivia, per the President of the nation and video evidence. Bolivian sources are reporting this activity as a coup attempt. @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst