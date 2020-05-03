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В Боливии разбился военный вертолет, шесть человек погибли

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 08:12
В Боливии разбился военный вертолет, шесть человек погибли
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Среди погибших - четыре испанца

В Боливии разбился военный вертолет, в результате которого погибли два члена экипажа и четыре гражданина Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за коронавируса граждан Испании должны были вернуть на родину. Катастрофа произошла недалеко от юго-восточного города Тринидад, откуда пассажиров доставляли в более крупный транспортный узел Санта-Крус. Ранее Боливия закрыла свои границы, чтобы замедлить распространение пандемии.

Боливийские власти создали группу для расследования катастрофы и представления отчета об инциденте в течение восьми дней.

Предварительные результаты показали, что экипаж сообщил, что планирует вернуться в аэропорт Тринидада через 12 минут после взлета из-за отказа двигателя. Вскоре связь была потеряна.

Напомним, ранее вертолет, который участвует в постоянной морской группе НАТО, исчез в море к западу от острова Кефалония (Греция). На борту было шесть человек.

Ранее на Филиппинах во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками. На борту было восемь человек.

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