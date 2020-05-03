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У Болівії розбився військовий вертоліт, шість осіб загинули

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 08:12
У Болівії розбився військовий вертоліт, шість осіб загинули
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Серед загиблих - чотири іспанця

У Болівії розбився військовий вертоліт, в результаті якого загинули два члени екіпажу і чотири громадянина Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через коронавірус громадян Іспанії повинні були повернути на батьківщину. Катастрофа сталася неподалік від південно-східного міста Тринідад, звідки пасажирів доставляли в більш великий транспортний вузол Санта-Крус. Раніше Болівія закрила свої кордони, щоб уповільнити поширення пандемії.

Болівійські влади створили групу для розслідування катастрофи та подання звіту про інцидент протягом восьми днів.

Попередні результати показали, що екіпаж повідомив, що планує повернутися в аеропорт Тринідаду через 12 хвилин після зльоту через відмову двигуна. Незабаром зв'язок було втрачено.

Нагадаємо, раніше вертоліт, який бере участь у постійній морської групи НАТО, зник у морі на захід від острова Кефалонія (Греція). На борту було шість чоловік.

Раніше на Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками. На борту було вісім чоловік.

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