У Болівії оголосили про проведення нових виборів президента

Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Президент оголосив про нові вибори глави держави на тлі протестів

Президент Болівії Ево Моралес в неділю оголосив, що в країні відбудуться нові вибори глави держави. Виступаючи на прес-конференції, він також пообіцяв замінити членів виборчої комісії країни, передає РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Раніше Організація американських держав (ОАД) закликала анулювати результати виборів, які відбулися 20 жовтня в країні. У своєму попередньому звіті ОАД заявила, що виявила маніпуляції з системою голосування і не змогла підтвердити результат виборів.

"Я скликаю нові вибори, щоб шляхом голосування болівійський народ обрав свій новий уряд", - сказав він на прес-конференції.

Раніше президент заперечував будь-які порушення і проігнорував заклики подати у відставку.

Нагадаємо, президентські вибори в Болівії пройшли в республіці 20 жовтня. Згідно інформації, яку опублікував Вищий виборчий суд, перемогу здобув чинний глава держави Ево Моралес.

Після оголошення результатів волевиявлення в Болівії почалися протести і почалися страйки. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.