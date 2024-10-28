Болгарський політик Манолев заявив про медіа кампанію проти нього: має російський слід

"За останні 24 години я зрозумів, як здійснюється гібридна медіа-атака: ви платите начебто авторитетному "європейському" сайту, щоб він розмістив брудну історію про вашого опонента. Потім ви починаєте тиражувати її в російських виданнях", - написав він.

За його словами, РФ давно намагається зірвати поставки європейської зброї в Україну.

"Лише одна країна зацікавлена в тому, щоб говорити такі нісенітниці про експорт зброї в Україну за день до виборів (в парламент Болгарії – ред.). Та, яка хоче припинити експорт туди. Дозвольте експорт зброї в Україну і нарешті покажіть, де стоїть наша країна. У Східному чи в Західному блоці", - пише Манолев.

Декілька днів тому в українських медіа з’явились публікації про нібито зв'язок Олександра Манолева з болгарською BIEM, яка має контракти з багатьма компаніями в ЄС та зарекомендувала себе як надійного постачальника зброї. Зокрема BIEM є постачальником для румунської державної компанії Romarm, через яку забезпечує ЗСУ багатьма видами озброєння, а також напряму працює з "Агенцією оборонних закупівель" МОУ.

Нагадаємо, в березні минулого року ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників передала Україні необхідної зброї на 1 млрд доларів. Експорт болгарської зброї для ЗСУ через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати напряму до України.