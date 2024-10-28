Болгарский политик Манолев заявил о медиа-кампании против него: имеет российский след

"За последние 24 часа я понял, как осуществляется гибридная медиа-атака: вы платите вроде бы авторитетному "европейскому" сайту, чтобы он разместил грязную историю о вашем оппоненте. Затем вы начинаете тиражировать ее в российских изданиях", - написал он.

По его словам, РФ давно пытается сорвать поставки европейского оружия на Украину.

"Лишь одна страна заинтересована в том, чтобы говорить такие чепухи об экспорте оружия в Украину за день до выборов (в парламент Болгарии – ред.). Та, которая хочет прекратить экспорт туда. Позвольте экспорт оружия в Украину и наконец покажите, где стоит наша страна. В Восточном или Западном блоке", - пишет Манолев.

Несколько дней назад в украинских медиа появились публикации о якобы связи Александра Манолева с болгарской BIEM, которая имеет контракты со многими компаниями в ЕС и зарекомендовала себя как надежного поставщика оружия. В частности, BIEM является поставщиком для румынской государственной компании Romarm, через которую обеспечивает ВСУ многими видами вооружения, а также напрямую работает с "Агентством оборонных закупок" МОУ.

Напомним, в марте прошлого года СМИ сообщали, что Болгария через посредников передала Украине необходимое оружие в 1 млрд долларов. Экспорт болгарского оружия для ВСУ через посредников стал результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, отказавшихся продавать в Украину.