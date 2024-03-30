Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну в Австрії, є постраждалі

Речник поліції міста Ефердінг повідомив, що на борту судна перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

За його словами, в результаті інциденту 11 постраждалих були доставлені до лікарні. Тим часом як саме судно змогло продовжити рух після аварії.

За словами речника, не відразу було зрозуміло, наскільки серйозними були поранення. Місцеві ЗМІ також повідомили, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не потребували госпіталізації.