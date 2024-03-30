Болгарский круизный лайнер врезался в стену в Австрии, есть пострадавшие

Представитель полиции города Эфердинг сообщил, что на борту судна находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

По его словам, в результате инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу. Между тем как само судно смогло продолжить движение после аварии.

По словам спикера, не сразу было понятно, насколько серьезными были ранения. Местные СМИ также сообщили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, которые не нуждались в госпитализации.