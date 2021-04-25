Болгарский бизнесмен подтвердил поставки оружия и боеприпасов Украине после 2014 года

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания EMCO поставляла оружие и боеприпасы в Украину после 2014 года. По его словам, они хранились на складе деревне Врбетице.
Об этом предприниматель заявил в письме изданию The New York Times.
Ранее, отмечает издание, болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов в Украину после начала войны на Донбассе. Однако в письме он признал, что в конце 2014 года его компания заключила контракт с “уполномоченными украинскими компаниями”.
Издание также ссылается на бывшие и действующие должностные лица Украины, которые на условиях анонимности сообщили изданию, что EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. По словам собеседника газеты, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились.
Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.
Отметим, ранее вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
РБК-Украина сообщало, что Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.