У Болгарії згорів склад боєприпасів: компанія заявила про саботаж

Що відомо про пожежу

За даними видання, пожежа спалахнула поблизу села Царева Лівада і освітила нічне небо. Постраждалих немає. Інцидент стався за кілька тижнів після вибуху та пожежі на іншому складі зброї EMCO на заході Болгарії.

Менеджер виробничих потужностей компанії Славчо Дімієв підтвердив, що на складі переважно зберігалися боєприпаси, зокрема невелика кількість набоїв середнього калібру.

Версія саботажу

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв повідомив, що пожежу взяли під контроль, а розслідування триває. За його словами, слідство перевірить попередні випадки подібних пожеж на складах компанії та інших підприємств, щоб знайти можливий зв'язок.

"Ми не виключаємо зовнішнього втручання", - зазначив міністр.

Згодом у EMCO прямо заявили, що пожежа стала результатом саботажу, пославшись на понад 10 подібних інцидентів на болгарських оборонних підприємствах з 2011 року. Підозрюваних у компанії не назвали, але наголосили, що не бачать підстав вважати цей випадок винятком.

Слід Росії

Компанією EMCO керує болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев, якого прокурори раніше пов'язували з атаками російських оперативників на його об'єкти.

У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт шести громадян Росії, звинувачених у причетності до знищення складів зброї EMCO у період з 2011 по 2020 рік. Там зберігалися боєприпаси, призначені для експорту до України та Грузії.

Прокурори тоді заявляли про можливий зв'язок між вибухами в Болгарії, спробою отруєння Гебрева у 2015 році та вибухами на складах боєприпасів у Чехії у 2014 році. Москва ці звинувачення відкинула.

Критика влади

У EMCO також звинуватили владу в нездатності належно захистити оборонні об'єкти.

У компанії наголосили, що жодне розслідування щодо понад десяти подібних інцидентів досі не завершене, а сам склад від початку року перевіряли сім разів - остання перевірка була 20 днів тому.