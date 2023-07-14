У Болгарії заявили про можливість посилення контингенту НАТО у країні

Болгарія готова у разі потреби посилити контингент НАТО, що знаходиться в країні, і в майбутньому прийняти у разі додаткові сили Північноатлантичного альянсу для виконання нових регіональних планів блоку.

Про це заявив голова Генерального штабу Збройних сил Болгарії Еміл Ефтімов, передає РБК-Україна з посиланням на ефір Болгарського національного телебачення ( БНТ ).

Він розповів, що у Болгарії також буде створено штаб дивізії, який керуватиме двома болгарськими бригадами, багатонаціональною бойовою групою, яка має зрости до рівня бригади.

Також штаб керуватиме силами та засобами, якщо це буде необхідно. За словами Ефтімова, це бригади, які становлять дивізію.

"Буде стільки військовослужбовців, скільки буде достатньо для швидкої та адекватної відповіді. На даний момент основу сухопутного компоненту в Болгарії складають дві болгарські бригади, багатонаціональна бойова група. Ми будемо готові прийняти більше НАТО сили - об'єднані сили і засоби. І це штаб багатонаціональної дивізії, щоб мати можливість взяти під командування ці сили і засоби", - розповів голова Генштабу.

При цьому Ефтімов зазначив необхідність підготувати необхідну інфраструктуру в країні.

Офіцер також відмовився уточнити, з яких країн-союзників може надійти більше сил та коштів, а також точну кількість:

"Ми не можемо говорити про остаточну кількість. Вона завжди динамічна, залежно від наявних сил та засобів, залежно від сценарію бойових дій", - сказав він.

Глава Генштабу Болгарії пояснив, що такі заходи є реалізацією нових регіональних планів, ухвалених на саміті НАТО у Вільнюсі, які вводяться в дію вперше з часів холодної війни та передбачають чітко визначені сили та засоби захисту географічних регіонів.

Рішення на саміті у Вільнюсі щодо посилення оборони НАТО

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО у Вільнюсі, що тривав 11-12 липня, затвердили докладні плани оборони. Вони мають гарантувати, що Альянс може стримувати своїх ворогів, та захищати усю свою територію - від Арктики до Середземного моря.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден уповноважив Пентагон відправити до 3 тисяч військовослужбовців резервних сил до Європи.