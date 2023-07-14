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В Болгарии заявили о возможности усиления контингента НАТО в стране

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Пятница 14 июля 2023 07:33
В Болгарии заявили о возможности усиления контингента НАТО в стране Фото: глава Генштаба ВС Болгарии Эмиль Эфтимов (bntnews.bg)
Автор: Владимир Костырин

Болгария готова в случае необходимости усилить контингент НАТО, находящийся в стране, и в будущем принять дополнительные силы Североатлантического альянса для выполнения новых региональных планов блока.

Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Болгарии Емиль Эфтимов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир Болгарского национального телевидения (БНТ).

Он рассказал, что в Болгарии также будет создан штаб дивизии, который будет руководить двумя болгарскими бригадами, многонациональной боевой группой, которая должна вырасти до уровня бригады.

Также штаб будет руководить силами и средствами, если это будет необходимо. По словам Эфтимова, это бригады, составляющие дивизию.

"Будет столько военнослужащих, сколько будет достаточно для быстрого и адекватного ответа. В настоящее время основу сухопутного компонента в Болгарии составляют две болгарские бригады, многонациональная боевая группа. Мы будем готовы принять больше сил НАТО - объединенные силы и средства. И это штаб многонациональной дивизии, чтобы иметь возможность взять под командование эти силы и средства", - рассказал глава Генштаба.

При этом Эфтимов указал на необходимость подготовить необходимую инфраструктуру в стране.

Офицер также отказался уточнить, из каких стран-союзников может поступить больше сил и средств, а также точное количество.

"Мы не можем говорить об окончательном количестве. Оно всегда динамичное, в зависимости от имеющихся сил и средств, в зависимости от сценария боевых действий", - сказал он.

Глава Генштаба Болгарии пояснил, что такие меры являются реализацией новых региональных планов, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, которые вводятся в действие впервые со времен холодной войны и предусматривают четко определенные силы и средства защиты географических регионов.

Решение на саммите в Вильнюсе об усилении обороны НАТО

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе утвердили подробные планы обороны. Они должны гарантировать, что Североатлантический союз может сдерживать своих врагов, и защищать всю свою территорию - от Арктики до Средиземного моря.

Также стало известно, что президент США Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3000 военнослужащих резервных сил в Европу.

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