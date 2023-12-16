У Болгарії записали інтерв'ю з послом РФ. Після звернення України його скасували

Болгарське національне радіо (БНР) записало інтерв'ю з послом РФ Елеонорою Митрофановою. Але після закликів України інтерв'ю з представницею Кремля не транслювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Болгарії у Facebook.

Вчора, 15 грудня, українське посольство висловило обурення через те, що представник кремлівського режиму став гостем програми "Політично некоректно" на Болгарському національному радіо.

"Надання національними болгарськими ЗМІ можливості вираження та пропаганди чиновнику держави-агресора є грубим порушенням професійних та моральних норм у журналістиці", - зазначали дипломати.

Україна наголосила, що інтерв'ю може стати неприкритою підтримкою кремлівського режиму. Посольство України направило офіційне звернення до Національних зборів та відповідальних установ Болгарії.

Також зазначається, що ведучий Петар Волгін запрошував для участі в програмі українського посла Олесю Ілащук, але вона не прийшла, бо програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого".

Пізніше Волгін у своїх соцмережах повідомив, що інтерв'ю з російським послом не вийде в ефір. При цьому він звинуватив голову фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії Деляна Пеєвського у нібито причетності до цього.

Напередодні політик справді висловлював обурення щодо ситуації, яка склалася. Додамо, що проти Пеєвського введені санкції у США та Британії через корупцію та контрабанду. При цьому він має проукраїнську позицію.

Позиція Болгарії щодо України

Варто зазначити, що на початку війни Болгарія була однією з країн, які відверто не виступили проти Росії. Проте згодом країна все ж засудила кремлівський режим, попри економічну співпрацю та дружбу з Москвою.

Також ЗМІ повідомляли, що Болгарія таємно постачає Україні радянську техніку, а 7 грудня Комітет оборони парламенту Болгарії схвалив надання Україні несправних зенітних ракет, а також допомогу в підготовці пілотів на F-16.

Також парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.