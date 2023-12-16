В Болгарии записали интервью с послом РФ. После обращения Украины его отменили

Болгарское национальное радио (БНР) записало интервью с послом РФ Элеонорой Митрофановой. Но после призывов Украины интервью с представительницей Кремля не транслировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Болгарии в Facebook.

Вчера, 15 декабря, украинское посольство выразило возмущение тем, что представитель кремлевского режима стал гостем программы "Политически некорректно" на Болгарском национальном радио.

"Предоставление национальным болгарским СМИ возможности выражения и пропаганды чиновнику государства-агрессора является грубым нарушением профессиональных и моральных норм в журналистике", - отмечали дипломаты.

Украина подчеркнула, что интервью может стать неприкрытой поддержкой кремлевского режима. Посольство Украины направило официальное обращение к Национальному собранию и в ответственные органы Болгарии.

Также отмечается, что ведущий Петарь Волгин приглашал для участия в программе украинского посла Олесю Илащук, но она не пришла, потому что программа "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны" и приглашение является попыткой "замаскировать гибридную деятельность ведущего".

Позже Волгин в своих соцсетях сообщил, что интервью с российским послом не выйдет в эфир. При этом он обвинил главу фракции "Движения за права и свободы" в парламенте Болгарии Деляна Пеевского в якобы причастности к этому.

Накануне политик действительно выражал возмущение по сложившейся ситуации. Добавим, что против Пеевского введены санкции в США и Британии из-за коррупции и контрабанды. При этом он имеет проукраинскую позицию.

Позиция Болгарии по отношению к Украине

Следует отметить, что в начале войны Болгария была одной из стран, откровенно не выступивших против России. Однако впоследствии страна все же осудила кремлевский режим, несмотря на экономическое сотрудничество и дружбу с Москвой.

Также СМИ сообщали, что Болгария тайно поставляет Украину советскую технику, а 7 декабря Комитет обороны парламента Болгарии одобрил предоставление Украине неисправных зенитных ракет, а также помощь в подготовке пилотов на F-16.

Также парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.