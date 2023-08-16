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У Болгарії п'ятеро політиків отримали захист через погрози з боку Росії, - ЗМІ

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Болгарія, Середа 16 серпня 2023 17:54
У Болгарії п'ятеро політиків отримали захист через погрози з боку Росії, - ЗМІ Фото: Ілюстративне фото (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

П'ять високопоставлених болгарських політиків отримали захист Служби національної безпеки. Причиною для цього стали погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bulgarian National Radio.

Міжвідомча комісія у складі голови Національної служби охорони, голови Державного агентства національної безпеки та генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ ухвалила рішення забезпечити їхню безпеку.

Зазначається, що сигнал було отримано минулого тижня.

Про яких політиків йде мова

Співголова парламентської групи "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) Кирило Петков підтвердив, що йому забезпечено охорону, не уточнивши подробиць.

Інший співголова парламентської групи ПП-ДБ і лідер "Демократів за сильну Болгарію" Атанас Атанасов від коментарів відмовився.

"Так, Болгарія!" повідомила, що лідер її партії Христо Іванов, який перебуває серед осіб, яким загрожує небезпека, поки що не має охорони. У Національній службі захисту відмовилися коментувати це питання на тій підставі, що це закрита інформація.

Військова допомога Україні від Болгарії

Раніше повідомлялось, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Також уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.

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