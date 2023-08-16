В Болгарии пятеро политиков получили защиту из-за угроз со стороны России, - СМИ

Пять высокопоставленных болгарских политиков получили защиту Службы национальной безопасности. Причиной для этого стали угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bulgarian National Radio .

Межведомственная комиссия в составе председателя Национальной службы охраны, председателя Государственного агентства национальной безопасности и генерального секретаря Министерства внутренних дел приняла решение обеспечить их безопасность.

Отмечается, что сигнал был получен на прошлой неделе.

О каких политиках идет речь

Сопредседатель парламентской группы "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) Кирилл Петков подтвердил, что ему обеспечена охрана, не уточнив подробностей.

Другой сопредседатель парламентской группы ПП-ДБ и лидер "Демократов за сильную Болгарию" Атанас Атанасов от комментариев отказался.

"Да, Болгария!" сообщила, что лидер ее партии Христо Иванов, который находится среди лиц, которым угрожает опасность, пока не имеет охраны. В Национальной службе защиты отказались комментировать этот вопрос на том основании, что это закрытая информация.

Военная помощь Украине от Болгарии

Ранее сообщалось, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Также правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже принимают участие 24 страны-члены ЕС и Норвегия.