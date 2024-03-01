У Болгарії набула чинності повна заборона на імпорт російської нафти

Це сталося після того, як з 1 січня було заборонено й експорт продукції, виробленої з російської сировини.

Причиною заборони стала війна Росії проти України. Уже два роки тому ЄС ввів ембарго на російську нафту, щоб скоротити доходи Кремля для ведення війни.

Болгарія попросила про відступ і отримала його. Але з середини 2023 року в парламенті розгорілися суперечки, причому частина партій найгучніше виступали за повну заборону на російську нафту. Так було ухвалено рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поетапне скорочення імпорту російської нафти.

Депутат Делян Добрев сказав, що НПЗ "Лукойл-Нефтехім" не імпортує російську нафту від початку цього року, і це жодним чином не справило згубного впливу на болгарську економіку.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Минулого року країни "Групи семи", ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот". Рішення ухвалене для зменшення доходів Росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки вторгнення в Україну.

У січні Reuters писало, що Болгарія знайшла заміну російській нафті. Тепер паливо постачатиметься з Казахстану, Іраку і Тунісу.