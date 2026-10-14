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У Болгарії могли підпалити антени Starlink, що давали зв'язок Україні

16:31 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
У Болгарії могли підпалити антени Starlink, що давали зв'язок Україні Фото: станция спутниковой связи Starlink (Getty Images)
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У районі болгарської Софії стався ймовірний підпал 11 із 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink. Вони давали зв'язок і Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook болгарського депутата Івайла Мірчева із партії "Так, Болгарія" та видання BNR News.

У Болгарії підпалили Starlink

Мірчев закликав болгарські спецслужби та МВС відповісти, чи знали вони про цю атаку. Також він звинуватив уряд у мовчанні.

"Не випадково підпалили саме ті антени, які забезпечують магістральний зв’язок із цими супутниками. Те саме сталося з тими самими антенами, знову на Starlink, у Польщі наприкінці вересня", - каже він.

На його думку, Польща повідомила про інцидент суспільству і швидко відреагувала.

"У результаті чого за останні години було затримано двох турецьких громадян, яких звинувачують у підпалі антен у Польщі. У польської сторони немає жодних сумнівів, що за цим стоїть Росія", - заявив він.

Влада мовчить

Прем’єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати деталі про умисний підпал антен, оскільки йде слідство.

"Триває розслідування, і воно є надзвичайно інтенсивним. Я закликаю голову ДАНС (Державне агентство національної безпеки - ред.) зараз не розкривати подробиць, попри вашу надзвичайно гостру цікавість", - повідодомив він.

Також Радев запевнив, що незабаром розслідування завершиться, у тому числі, завдяки партнерським службам.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв каже, що охорона подібних об’єктів посилена.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія починає нову хвилю диверсій у країнах Євросоюзу і НАТО. Зокрема, злочинні дії стосуються станцій Starlink.

Крім того, пожежу на супутниковій станції Starlink у Польщі розслідують як акт диверсії та терору в інтересах російських спецслужб.

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Україна Болгарія Starlink
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