У Болгарії могли підпалити антени Starlink, що давали зв'язок Україні

У районі болгарської Софії стався ймовірний підпал 11 із 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink. Вони давали зв'язок і Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook болгарського депутата Івайла Мірчева із партії "Так, Болгарія" та видання BNR News.

У Болгарії підпалили Starlink

Мірчев закликав болгарські спецслужби та МВС відповісти, чи знали вони про цю атаку. Також він звинуватив уряд у мовчанні.

"Не випадково підпалили саме ті антени, які забезпечують магістральний зв’язок із цими супутниками. Те саме сталося з тими самими антенами, знову на Starlink, у Польщі наприкінці вересня", - каже він.

На його думку, Польща повідомила про інцидент суспільству і швидко відреагувала.

"У результаті чого за останні години було затримано двох турецьких громадян, яких звинувачують у підпалі антен у Польщі. У польської сторони немає жодних сумнівів, що за цим стоїть Росія", - заявив він.

Влада мовчить

Прем’єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати деталі про умисний підпал антен, оскільки йде слідство.

"Триває розслідування, і воно є надзвичайно інтенсивним. Я закликаю голову ДАНС (Державне агентство національної безпеки - ред.) зараз не розкривати подробиць, попри вашу надзвичайно гостру цікавість", - повідодомив він.

Також Радев запевнив, що незабаром розслідування завершиться, у тому числі, завдяки партнерським службам.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв каже, що охорона подібних об’єктів посилена.