В Болгарії фермери готують блокади по всій країні, прем'єр назвав їх "терористами"

В Болгарії фермери готуються до блокад по всій країні через відмову від бану щодо українського зерна. Прем'єр-міністр Ніколай Дєнков порівняв їх з "терористами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНР .

Як відзначив прем'єр, заяви фермерів про нібито відсутність підтримки з боку держави є "абсолютно неспроможними".

"Представники сектору… не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", - заявив Дєнков.

Зокрема він порадив виробникам зерна відмовитись від коштів ЄС, а вже після цього виступати проти заборони українських товарів. Коментуючи відмову фермерів зустрітись з ним, Дєнков додав: "Я не веду переговорів із терористами".

Тим часом як пише видання, вже у понеділок фермери планують блокаду по всій країні, включно з прикордонними переходами

Імпорт українського зерна

Європейська комісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна з 16 вересня.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава самостійно запровадить ембарго на українське зерно попри скасування бану Єврокомісією. Зокрема про продовження ембарго повідомили Угорщина й Словаччина.