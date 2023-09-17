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В Болгарии фермеры готовят блокады по всей стране, премьер назвал их "террористами"

Воскресенье 17 сентября 2023 12:26
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В Болгарии фермеры готовят блокады по всей стране, премьер назвал их "террористами" Фото: Николай Денков, премьер-министр Болгарии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Болгарии фермеры готовятся к блокадам по всей стране из-за отказа от бана в отношении украинского зерна. Премьер-министр Николай Денков сравнил их с "террористами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНР .

Как отметил премьер, заявления фермеров о якобы отсутствии поддержки со стороны государства являются "абсолютно несостоятельными".

"Представители сектора... не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям ввиду того, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, купленные за европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", - заявил Денков.

В частности он посоветовал производителям зерна отказаться от средств ЕС, а уже после этого выступать против запрета украинских товаров. Комментируя отказ фермеров встретиться с ним, Денков добавил: "Я не веду переговоров с террористами".

Между тем как пишет издание, уже в понедельник фермеры планируют блокаду по всей стране, включая пограничные переходы

Импорт украинского зерна

Европейская комиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна с 16 сентября.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава самостоятельно введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на отмену бана Еврокомиссией. В частности о продлении эмбарго сообщили Венгрия и Словакия.

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