У Болгарії допускають зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі

"Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю", - наголосив чиновник.

Він також зазначив, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього - повне відновлення її територіальної цілісності.

При цьому, за словами Тагарева, він не сприймає серйозно заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той нібито зможе зупинити війну за 24 години.

Провокації Росії у Чорному морі

Нагадаємо, кілька місяців тому російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Винищувачі намагалися перехопити БПЛА, маневрували та здійснювали скидання палива у спробах засліпити його. Ці дії призвели до падіння дрону.

Також нещодавно російські військові відкрили попереджувальні постріли у бік цивільного судна "Сукра Окан", яке прямувало до українського порту "Ізмаїл". Після цього вони розпочали нелегальний огляд нібито на наявність зброї.