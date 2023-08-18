UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Болгарії допускають зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі

Фото: Тодор Тагарев, міністр оборони Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки вона постійно намагається розширити зону свого контролю.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

"Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю", - наголосив чиновник.

Він також зазначив, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього - повне відновлення її територіальної цілісності.

При цьому, за словами Тагарева, він не сприймає серйозно заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той нібито зможе зупинити війну за 24 години.

Провокації Росії у Чорному морі

Нагадаємо, кілька місяців тому російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Винищувачі намагалися перехопити БПЛА, маневрували та здійснювали скидання палива у спробах засліпити його. Ці дії призвели до падіння дрону.

Також нещодавно російські військові відкрили попереджувальні постріли у бік цивільного судна "Сукра Окан", яке прямувало до українського порту "Ізмаїл". Після цього вони розпочали нелегальний огляд нібито на наявність зброї.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЧерное мореБолгарияВійна Росії проти України