Болгарія знайшла заміну російській нафті. Паливо закуповують в Іраку та Тунісу, - Reuters

Болгарія відмовилася від ембарго Європейського союзу, що дозволяє їй продовжувати морський імпорт російської нафти до 2024 року.

Але з цього місяця країна обмежила експорт усіх нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, що робить практично неможливим для її єдиного нафтопереробного заводу використання російської нафти.

Було ухвалено рішення про припинення всього імпорту російської сирої нафти з березня.

Що відомо про діяльність НПЗ

Болгарія закуповувала нафту для постачання свого нафтопереробного заводу в Бургасі, потужність якого становить 190 000 барелів на добу, і яким управляє російська компанія "Лукойл". Болгарія стала четвертим за величиною покупцем морської нафти з Росії у 2023 році, закуповуючи понад 100 000 барелів на добу.

Однак цього місяця нафта з Росії не досягне порту Бургас. Оскільки "Лукойл" більше не може постачати Бургаський НПЗ власною нафтою марки "Юралс", йому доводиться використовувати нафту з інших джерел, що підвищує витрати на заводі.

"Лукойл" може продати завод у Болгарії

Зазначається, що в січні Бургас має отримати дві партії казахстанської нафти KEBCO, одну партію Basrah Light, одну партію CPC Blend 33 000 тонн нафти з Тунісу.

"Лукойл" заявив, що переглядає свою стратегію щодо активів у Болгарії і розгляне можливість їх продажу.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Вчора повідомлялось, що дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть.