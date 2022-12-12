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Болгарія затримала 70 нелегальних мігрантів, деяких доставили в лікарню

Фото: в Болгарії затримали 70 нелегальних мігрантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону. Деяких з них доставили в лікарню через виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Автобус з мігрантами зупинили біля міста Слівен. 14 з них доставили в лікарню, троє з них там залишаться до повного одужання - у всіх них не було документів, але вони заявили, що мають афганське походження. Також затримали двох громадян Румунії, один з яких був водієм автобуса.

Видання зазначає, що у більшості своїй біженці з країн Ближнього сходу не мають намірів залишатися в Болгарії, а планують перебиратись в інші країни ЄС, використовуючи складні мережі контрабандистів.

Нагадаємо, що два рятувальних судна пришвартувалися сьогодні в італійських портах поблизу Неаполя та на півдні Італії і близько 500 мігрантів висадилися на берег попри урядові заборони.

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Болгария