Болгарія запропонує на саміті НАТО розпочати переговори між РФ та Україною

"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник... і я пропонуватиму саме це, жодних проблем немає", - сказав він.

Водночас Главчев висловив сумнів, що Болгарія може розраховувати на статус посередника, оскільки з цим мають погодитись обидві сторони.

Також він наголосив, що переговори мають проводитися відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

"Необхідно наголосити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Ці умови, на мій погляд, не обговорюються", - наголосив Дімітар Главчев.