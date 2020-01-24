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Болгария заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

Новости » Политика     24.01.2020 - 12:20
Болгария заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже
Коллаж (РБК-Украина)

В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя

Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Болграрии.

Прокуратура сообщает, что один из них с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД Болгарии как первый секретарь консульского отдела посольства.

Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономике страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву.

В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью.

Министр иностранных дел Болгарии заявил, что страна, скорее всего, вышлет двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.

Напомним, прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, который является подозреваемым по делу Скрипалей, вероятно причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

Ранее сообщалось, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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