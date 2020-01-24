ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Болгарія запідозрила двох російських дипломатів у шпигунстві

Новини » Політика     24.01.2020 - 12:20
Болгарія запідозрила двох російських дипломатів у шпигунстві
Колаж (РБК-Україна)

У судовій системі Болгарії пояснили, що пред'явити звинувачення їм не можна

Болгарська прокуратура запідозрила двох російських дипломатів у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Болграрии.

Прокуратура повідомляє, що один з них з 2017 року збирав дані про вибори в Болгарії, він був акредитований в МЗС Болгарії як перший секретар консульського відділу посольства.

Другий, який служив у торговому представництві Росії, з 2018 року збирав інформацію про енергетичний сектор економіки країни, що становить державну або службову таємницю. Зібрані дані він передавав до Москви.

У судовій системі Болгарії пояснили, що пред'явити звинувачення їм не можна, оскільки у них дипломатична недоторканність.

Міністр закордонних справ Болгарії заявив, що країна, швидше за все, вишле двох російських дипломатів через звинувачення в шпигунстві.

Нагадаємо, прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Раніше повідомлялося, в грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

У Держдепі розповіли про затримання російського генерала в Сирії Росія звинуватила Україну в не усуненні мінних полів у Петровському і Золотом
Новини України Російська ФедераціяшпионБолгария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся