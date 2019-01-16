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Болгария заменит американскими истребителями советские Миг-29

Новости » Экономика    16.01.2019 - 21:34
Болгария заменит американскими истребителями советские Миг-29
Фото: истребитель F-16 Block 70/72 (twitter.com/cavokbr)

Сумма сделки превысит 1 млрд долларов

Парламент Болгарии одобрил начало переговоров с Соединенными Штатами Америки по закупке истребителей типа F-16, которые должны заменить МиГ-29 советского производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сумма сделки превысит 1 млрд долларов.

Отмечается, что парламент Болгарии одобрил план правительства о начале переговоров с США по закупке истребителей типа F-16, чтобы заменить устаревшие МиГ-29 советского производства и улучшить свое соответствие стандартам НАТО.

Как отмечается, вопрос закупки новых военных самолетов в стране обсуждался более 10 лет.

Предполагается, что восемь истребителей типа Lockheed Martin's F-16V Block 70 будут примерно стоить 1,05 миллиарда долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что Словакия намерена закупить в США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты МиГ-29.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что покупка американских истребителей обойдется для бюджета страны в 1,8 млрд долларов. В эту сумму входит поставка боеприпасов, обучение пилотов и персонала, а также услуги логистики.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБолгарияистребителизакупкаМиг-29
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