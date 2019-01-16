Болгарія замінить американськими винищувачами радянські Міг-29

Фото: винищувач F-16 Block 70/72 (twitter.com/cavokbr)

Сума угоди перевищить 1 млрд доларів

Парламент Болгарії схвалив початок переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо закупівлі винищувачів типу F-16, які повинні замінити Міг-29 радянського виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, сума угоди перевищить 1 млрд доларів.

Наголошується, що парламент Болгарії схвалив план уряду про початок переговорів з США щодо закупівлі винищувачів типу F-16, щоб замінити застарілі Міг-29 радянського виробництва і покращити свою відповідність стандартам НАТО.

Як наголошується, питання закупівлі нових військових літаків в країні обговорювалося більше 10 років.

Передбачається, що вісім винищувачів типу Lockheed Martin's F-16V Block 70 будуть коштувати приблизно 1,05 мільярда доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29.

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що покупка американських винищувачів обійдеться для бюджету країни в 1,8 млрд доларів. У цю суму входить поставка боєприпасів, навчання пілотів і персоналу, а також послуги логістики.