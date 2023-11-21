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Болгарія закрила нафтову лазівку, яка давала змогу РФ заробити 1 млрд євро

Болгарія, Вівторок 21 листопада 2023 16:07
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Болгарія закрила нафтову лазівку, яка давала змогу РФ заробити 1 млрд євро Архівне фото: міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Болгарії ухвалив рішення, яке завадить РФ обходити санкції проти її нафтового сектору і не дозволить заробляти гроші для ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року, тобто на 6 місяців раніше, ніж планувалося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд країни ухвалив таке рішення, щоб завадити РФ обходити західні санкції після того, як стало відомо, що ця лазівка дозволила Кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на свої військові дії проти України.

Відмова від російської нафти відбуватиметься у два етапи

Зазначається, що відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. З 1 січня наступного року, в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня - повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв підкреслив, що таке рішення є корисним, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Російська нафта в Болгарії

Наприкінці вересня повідомлялося, що болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.

Але на початку листопада Politico повідомляло, що Кремль за цей рік заробив додатково 1 мільярд євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія Росії скористалася лазівками в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії.

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