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Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Димитр Головчев (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев закликав розширити присутність НАТО в Чорноморському регіоні та на Західних Балканах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.

 

Чорноморський регіон

З лютого 2022 року триває повномасштабна війна між Росією та Україною. Військові дії ведуться, зокрема, в акваторії Чорного моря, що значно впливає на безпеку всього регіону.

Зокрема, росіяни замінували акваторію Чорного моря, внаслідок чого страждають Болгарія і Румунія, до берегів яких на постійній основі перериваються міни, що дрейфують. Крім цього, на морських мінах підриваються дельфіни.

11 січня у Стамбулі міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин у Чорному морі.

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БолгаріяВійна Росії проти Україничорное море