Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах

Прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев закликав розширити присутність НАТО в Чорноморському регіоні та на Західних Балканах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.
З лютого 2022 року триває повномасштабна війна між Росією та Україною. Військові дії ведуться, зокрема, в акваторії Чорного моря, що значно впливає на безпеку всього регіону.
Зокрема, росіяни замінували акваторію Чорного моря, внаслідок чого страждають Болгарія і Румунія, до берегів яких на постійній основі перериваються міни, що дрейфують. Крім цього, на морських мінах підриваються дельфіни.
11 січня у Стамбулі міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин у Чорному морі.
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