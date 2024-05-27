Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах

Чорноморський регіон

З лютого 2022 року триває повномасштабна війна між Росією та Україною. Військові дії ведуться, зокрема, в акваторії Чорного моря, що значно впливає на безпеку всього регіону.

Зокрема, росіяни замінували акваторію Чорного моря, внаслідок чого страждають Болгарія і Румунія, до берегів яких на постійній основі перериваються міни, що дрейфують. Крім цього, на морських мінах підриваються дельфіни.

11 січня у Стамбулі міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.