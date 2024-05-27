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Болгария призвала расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе и на Балканах

Фото: премьер-министр Болгарии Димитр Главчев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министра Болгарии Димитр Главчев призвал расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе и на Западных Балканах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.

Черноморский регион

С февраля 2022 года продолжается полномасштабная война между Россией и Украиной. Военные действия ведутся, в том числе, в акватории Черного моря, что значительно влияет на безопасность всего региона.

В частности, россияне заминировали акваторию Черного моря, в результате чего страдают Болгария и Румыния, к берегам которых на постоянной основе прерываются дрейфующие мины. Помимо этого на морских минах подрываются дельфины.

11 января в Стамбуле министры обороны Болгарии, Румынии и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, положив начало трехсторонней инициативе по обезвреживанию взрывчатых веществ в Черном море.

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