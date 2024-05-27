Болгария призвала расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе и на Балканах

Премьер-министра Болгарии Димитр Главчев призвал расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе и на Западных Балканах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.
С февраля 2022 года продолжается полномасштабная война между Россией и Украиной. Военные действия ведутся, в том числе, в акватории Черного моря, что значительно влияет на безопасность всего региона.
В частности, россияне заминировали акваторию Черного моря, в результате чего страдают Болгария и Румыния, к берегам которых на постоянной основе прерываются дрейфующие мины. Помимо этого на морских минах подрываются дельфины.
11 января в Стамбуле министры обороны Болгарии, Румынии и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, положив начало трехсторонней инициативе по обезвреживанию взрывчатых веществ в Черном море.
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