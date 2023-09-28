Болгарія заборонила імпорт російської нафти

Цей крок змусить найбільший у Південно-Східній Європі нафтопереробний завод "Нафтохім", що належить "Лукойлу", шукати альтернативну сировину. Це непросте завдання, оскільки завод переробляє переважно російську нафту, а найбільш очевидна заміна барелям - з Казахстану - вже має попит у сусідній Румунії.

Болгарію та кілька інших країн ЄС звільнено від заборони блоку на імпорт російської нафти до кінця 2024 року, але Софія наполягає на цьому. Законодавці проголосували за обмеження використання російської нафти на нафтопереробному заводі "Лукойлу" до 80% до кінця цього року та повну відмову від неї до жовтня наступного року.

"Питання про відправку російської нафти на НПЗ - це переважно питання логістики, - заявив міністр фінансів Асен Василев. - Щоб перейти на нечорноморську нафту, фактичну ємність сховища необхідно суттєво збільшити - можливо, вдвічі - щоб завод міг потенційно працювати 20-30 днів без прибуття танкера.

Постачання російської нафти сорту Urals через Чорне море до Болгарії зросли за останні тижні, перевищивши 180 тисяч барелів на день, що втричі перевищує рівень, що спостерігався цього року. Альтернативи включають казахстанську нафту, що транспортується через російський порт Новоросійськ, але нафтопереробний завод у Румунії, що належить казахстанцям, і який припинив російський імпорт минулого року, вже приймає частину цих поставок.

Болгарія, можливо, буде змушена пошукати заміну російським барелям на нафтопереробному заводі "Лукойлу", на частку якого припадає більша частина поставок дизельного палива та бензину до балканської країни, Близького Сходу чи Північної Африки.

Рішення законодавців посилює зусилля Болгарії щодо диверсифікації постачання енергоносіїв після того, як протягом багатьох років вона майже повністю покладалася на Росію в питаннях постачання природного газу, нафти та палива для своєї атомної електростанції радянського типу. Внаслідок війни Кремля проти України Болгарія була відрізана від постачання російського газу і була змушена шукати альтернативу з Азербайджану та регіональних джерел зрідженого природного газу.