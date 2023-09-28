Болгария запретила импорт российской нефти

Этот шаг заставит крупнейший в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод "Нефтохим", принадлежащий "Лукойлу", искать альтернативное сырье. Это непростая задача, поскольку завод перерабатывает в основном российскую нефть, а наиболее очевидная замена баррелям - из Казахстана - уже пользуется спросом в соседней Румынии.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета блока на импорт российской нефти до конца 2024 года, но София настаивает на этом. Законодатели проголосовали за ограничение использования российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего года.

"Вопрос об отправке российской нефти на НПЗ - это в основном вопрос логистики, - заявил министр финансов Асен Василев. - Чтобы перейти на нечерноморскую нефть, фактическую емкость хранилища необходимо существенно увеличить - возможно, вдвое - чтобы завод мог потенциально работать 20-30 дней без прибытия танкера".

Поставки российской нефти сорта Urals через Черное море в Болгарию выросли за последние недели, превысив 180 тысяч баррелей в день, что в три раза превышает уровень, наблюдавшийся ранее в этом году. Альтернативы включают казахстанскую нефть, транспортируемую через российский порт Новороссийск, но принадлежащий казахстанцам нефтеперерабатывающий завод в Румынии, который прекратил российский импорт в прошлом году, уже принимает часть этих поставок.

Болгария, возможно, будет вынуждена поискать замену российским баррелям на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", на долю которого приходится большая часть поставок дизельного топлива и бензина в балканскую страну, на Ближний Восток или в Северную Африку.

Решение законодателей усиливает усилия Болгарии по диверсификации поставок энергоносителей после того, как в течение многих лет она почти полностью полагалась на Россию в вопросах поставок природного газа, нефти и топлива для своей атомной электростанции советского типа. В результате войны Кремля против Украине Болгария была отрезана от поставок российского газа и была вынуждена искать альтернативу из Азербайджана и региональных источников сжиженного природного газа.