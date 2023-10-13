Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС

Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що це змусило трейдерів замислитися, чи не може цей крок спровокувати суперечку з РФ і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.
Новий законопроект, опублікований у п'ятницю, який набуває чинності негайно, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження.
Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.
Болгарія не імпортує газ із Росії для своїх власних потреб, але це важливий маршрут для трубопровідних потоків, які Росія відправляє в Європу після масштабних скорочень у 2022 році.
Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини трубопроводом "Турецький потік". Цей крок додає нову невизначеність на і без того напружений ринок.
Російське ПАТ "Газпром" припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.
Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.
Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо Росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.
За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету".
Після початку війни Болгарія заявила про свою підтримку Україні та засудила дії Росії. Вона регулярно передає ЗСУ зброю і підтримує нові санкції ЄС проти Кремля.
Нещодавно болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в низку інших членів Європейського союзу.
Міністр оборони Тодор Тагарев сказав, що Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.
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