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Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС

Фото: Иллюстративное фото (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что это заставило трейдеров задуматься, не может ли этот шаг спровоцировать спор с РФ и поставщиками топлива на фоне и без того нестабильного рынка.

Новый законопроект, опубликованный в пятницу, который вступает в силу немедленно, вводит плату в размере 20 болгарских левов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения. 

Это около 20% цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Болгария не импортирует газ из РФ

Болгария не импортирует газ из России для своих собственных нужд, но это важный маршрут для трубопроводных потоков, которые Россия отправляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году. 

Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по трубопроводу "Турецкий поток". Этот шаг добавляет новую неопределенность на и без того напряженный рынок.

Российское ПАО "Газпром" прекратило поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в частности на Турцию. 

В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского союза.

Новый налог представляет собой продолжение санкционной политики против РФ

Законопроект призван реализовать санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее вторжение в Украину. 

По словам законодателей, разработавших эту меру, ее целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение доходов бюджета".

Отношения Болгарии и России

После начала войны Болгария заявила о своей поддержке и осудила действия России. Она регулярно передает ВСУ оружие и поддерживает новые санкции ЕС против Кремля.

Недавно болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в ряд других членов Европейского союза.

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что Болгария приступит к пересмотру оборонной политики из-за провокаций россиян в Черном море. Действия РФ создают риски безопасности страны.

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