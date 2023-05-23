Болгарія вивчить доцільність будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами
Уряд Болгарії має намір доручити французькій компанії EDF проаналізувати можливість завершення проекту будівництва атомної електростанції "Белене" на березі Дунаю з російськими ядерними реакторами. Їх країна купила 6 років тому.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Цей проект зі зведення другої АЕС у Болгарії заморожувався кілька разів, і триває вже 40 років.
Втім, Софія не відкладає плани щодо будівництва АЕС у Белене з двома російськими ядерними реакторами, сподіваючись, що західні технології зможуть змусити ці реактори працювати тепер, коли участь російських компаній у завершенні проекту вже неможлива після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зазначається, що альтернативою є будівництво двох нових американських ядерних реакторів на місці чинної АЕС у Козлодуї.
Так, призначений президентом Руменом Радєвим тимчасовий уряд хоче, щоб тепер парламент вирішив, чи дати життя ядерному проекту Белене, чи шукати покупців на поставлене в 2017 році російське обладнання, пише сайт Mediapool.
Міненерго Болгарії чекає на пропозиції від французької компанії EDF щодо умов та ціни добудови проекту з російськими реакторами, але без участі країни-агресора.
Крім того, Болгарія чекає на пропозиції від американської компанії Westinghouse щодо будівництва нових реакторів на Козлодуйській АЕС.
Днями міністр енергетики Розен Христов зазначив, що зараз держава вклала в проект вже 1,25 мільярда євро, і "давно час визначитися з цим значним стратегічним активом".
Чиновник вважає, що настав час перестати вливати гроші в проект без перспективи його майбутнього.
Раніше повідомлялося, що Рада міністрів Болгарії схвалила відступ від санкцій ЄС проти РФ, які забороняють ввезення певних деталей, матеріалів та послуг для Козлодуйської АЕС.
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